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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Обухов назвал лучшего российского нападающего

12 Февраля 2023 • 11:41 Комментировать

Форвард «Оренбурга» Владимир Обухов высказался о нападающем «Крыльев Советов» Владимире Сычевом. Напомним, 26-летний Сычевой перебрался из Оренбурга в Самару текущей зимой.

«Лучший нападающий в России – Сычевой. У него есть все данные для классного форварда: высокий, быстрый, техничный, хороший удар. Из-за того, что у него нет футбольной школы, он очень нестандартный. У него свое видение футбола», — приводит слова Обухова «РБ Спорт».

Игрок добавил, что не может сравнить Сычевого ни с кем из российских футболистов, потому что он является действительно уникальным нападающим.

В нынешнем сезоне на счету Сычевого 17 забитых голов и два ассиста в 19 матчах во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Владимир Обухов Оренбург Владимир Сычевой
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