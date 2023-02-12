Обухов назвал лучшего российского нападающего

Форвард «Оренбурга» Владимир Обухов высказался о нападающем «Крыльев Советов» Владимире Сычевом. Напомним, 26-летний Сычевой перебрался из Оренбурга в Самару текущей зимой.

«Лучший нападающий в России – Сычевой. У него есть все данные для классного форварда: высокий, быстрый, техничный, хороший удар. Из-за того, что у него нет футбольной школы, он очень нестандартный. У него свое видение футбола», — приводит слова Обухова «РБ Спорт».

Игрок добавил, что не может сравнить Сычевого ни с кем из российских футболистов, потому что он является действительно уникальным нападающим.

В нынешнем сезоне на счету Сычевого 17 забитых голов и два ассиста в 19 матчах во всех турнирах.