Шишкин: «Спартак» показывает чемпионский футбол, это единственный конкурент «Зенита»

Бывший игрок «Спартака» Роман Шишкин высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

«Зенит» в последние годы выигрывал чемпионаты легко, сейчас продолжает это делать. Самый ближайший конкурент — это «Спартак». Это и есть главная интрига РПЛ», — приводит слова Шишкина «Чемпионат».

Эксперт отметил, что «красно-белые» демонстрируют хороший футбол, который похож на чемпионский. На данный момент это единственная команда, которая может навязать борьбу «Зениту», считает экс-игрок.

После 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, опережая идущий на второй строчке «Спартак» на шесть очков.