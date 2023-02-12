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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кабзе: «Бердыев — лучший тренер в моей карьере»

12 Февраля 2023 • 10:30 Комментировать

Экс-игрок «Рубина» Хасан Кабзе высказался о главном тренере «Сочи» Курбане Бердыеве. Напомним, Кабзе защищал цвета казанского клуба с 2007 по 2010 год.

«Бердыев — лучший тренер в моей карьере. Он очень силен в дисциплине, в тактике. Мне также нравится его характер. Надеюсь, в «Сочи» он тоже будет успешен», — приводит слова Кабзе «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что 70-летний Бердыев возглавил «Сочи». На данный момент южане занимают девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 25 очков после 17 туров. Возобновление чемпионата после зимней паузы состоится в начале марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Хасан Кабзе Сочи
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