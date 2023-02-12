Глушаков: «Буду делать всё возможное, чтобы «похоронить» некоторые клубы РПЛ»

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков высказался о своих планах на вторую часть сезона.

«Буду делать все возможное, чтобы некоторые клубы «похоронить», чтобы они вылетели в Первую лигу (улыбается). Какие? Я не буду говорить. Пусть все задумаются», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Текущей зимой 36-летний хавбек перебрался в «Пари НН» из «Химок», за которые выступал с 2020 года. В сезоне-2022/23 на счету Глушакова один забитый мяч и одна результативная передача в 19 матчах во всех турнирах.

После 17 туров «Пари НН» идет на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков.