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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой оценил атакующую линию «Спартака»

12 Февраля 2023 • 09:56 Комментировать

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил игру атакующей линии московского «Спартака» на Зимнем кубке РПЛ. В трех поединках подопечные Гильермо Абаскаля забили шесть голов.

«Очень хороший показатель. В атакующей группе у «Спартака» человек шесть. А ведь есть еще Промес. Плюс восстанавливается Мозес. Любой тренер мечтал бы о таком выборе», - приводит слова эксперта «Плеймейкер».

Напомним, что «Спартак» отпраздновал три победы на Зимнем кубке РПЛ и стал обладателем трофея.

Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта. «Красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой
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