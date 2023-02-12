Мостовой оценил атакующую линию «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил игру атакующей линии московского «Спартака» на Зимнем кубке РПЛ. В трех поединках подопечные Гильермо Абаскаля забили шесть голов.

«Очень хороший показатель. В атакующей группе у «Спартака» человек шесть. А ведь есть еще Промес. Плюс восстанавливается Мозес. Любой тренер мечтал бы о таком выборе», - приводит слова эксперта «Плеймейкер».

Напомним, что «Спартак» отпраздновал три победы на Зимнем кубке РПЛ и стал обладателем трофея.

Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта. «Красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице.