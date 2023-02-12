Мостовой рассказал, чем его впечатлил «Спартак» на Зимнем кубке РПЛ

Экс-полузащитник сборной России, «Спартака» и «Сельты», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой подвел итоги выступления «красно-белых» на Зимнем кубке РПЛ, состоявшемся в ОАЭ.

«Впечатлил широкий выбор футболистов. На поле выходил то один состав, то второй. «Спартак» сделал то, что должен был. Команда Абаскаля сильнее «Сочи», «Ростова» и «Краснодара», - передает слова эксперта «Плеймейкер».

Напомним, что «Спартак» отпраздновал три победы на товарищеском турнире и стал обладателем трофея.

В чемпионате России подопечные Абаскаля занимают второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть пунктов.