Алаев дал оценку трансферу Дзюбы в «Локомотив»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал переход нападающего Артёма Дзюбы в московский «Локомотив». 34-летний форвард пополнил ряды «железнодорожников» на правах свободного агента.

«Рад за Артёма, рад за «Локомотив». Дзюба - топовый игрок. Если он наберет кондиции и будет мотивирован, он точно поможет клубу. Я считаю, что это шикарный трансфер», - передает слова руководителя издание «Спорт-экспресс».

Дзюба заключил с «Локомотивом» краткосрочный трудовой договор, рассчитанный до завершения нынешнего сезона.

После 17 туров чемпионата России московский клуб набрал 13 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице.