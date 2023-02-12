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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов назвал главную интригу текущего сезона РПЛ

12 Февраля 2023 • 08:57 Комментировать

Ветеран московского «Спартака» Валерий Кечинов рассказал об ожиданиях от второй половины сезона Российской премьер-лиги.

«Главная интрига второй части сезона - сможет ли «Спартак» догнать в чемпионской гонке «Зенит». Для меня это самое основное. Верю в эту интригу. Надеюсь, «Спартак» сможет догнать», - передает слова Кечинова издание «Чемпионат».

Команды ушли на зимний перерыв, сыграв 17 туров. «Зенит» набрал 42 балла и уверенно лидирует в турнирной таблице. «Спартак» идет на второй строчке, отставая от «сине-бело-голубых» на шесть пунктов. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Валерий Кечинов
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