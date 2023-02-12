Ахметов: «У Головина большой потенциал, желаю ему уехать в топ-клуб»

Хавбек Ильзат Ахметов, выступающий за «Краснодар», отреагировал на результативное действие россиянина Александра Головина во вчерашнем матче 23-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ». Полузащитник забил гол в самом начале встречи и помог монегаскам победить со счетом 3:1.

«Сам гол не видел, но мы рады за него. У него большой потенциал, желаю ему удачи и побыстрее сделать шаг вперёд, уехать действительно в топ-клуб», - приводит слова полузащитника «быков» издание «Чемпионат».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Головин отметился пятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами в 22 встречах. «Монако» занимает второе место.