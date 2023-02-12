Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ахметов: «У Головина большой потенциал, желаю ему уехать в топ-клуб»

12 Февраля 2023 • 08:51 Комментировать

Хавбек Ильзат Ахметов, выступающий за «Краснодар», отреагировал на результативное действие россиянина Александра Головина во вчерашнем матче 23-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ». Полузащитник забил гол в самом начале встречи и помог монегаскам победить со счетом 3:1.

«Сам гол не видел, но мы рады за него. У него большой потенциал, желаю ему удачи и побыстрее сделать шаг вперёд, уехать действительно в топ-клуб», - приводит слова полузащитника «быков» издание «Чемпионат».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Головин отметился пятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами в 22 встречах. «Монако» занимает второе место.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Ильзат Ахметов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Февраля
09:48 · Россия. Премьер-лига
Мостовой рассказал, чем его впечатлил «Спартак» на Зимнем кубке РПЛ
09:32 · Россия. Премьер-лига
Алаев дал оценку трансферу Дзюбы в «Локомотив»
08:57 · Россия. Премьер-лига
Кечинов назвал главную интригу текущего сезона РПЛ
08:51 · Россия. Премьер-лига
Ахметов: «У Головина большой потенциал, желаю ему уехать в топ-клуб»
08:25 · Россия. Премьер-лига
Реакция Байрамяна на уход Мамаева из футбола
08:24 · Россия. Премьер-лига
Байрамян – о сборах «Ростова»: «Если честно, хорошо, что здесь не прёт»
07:58 · Россия. Премьер-лига
Карпин – о завершении Мамаевым карьеры: «Очень жаль»
07:43 · Россия. Премьер-лига
Филимонов - о пропущенном голе: «Между ног не берётся»
07:30 · Россия. Премьер-лига
Радимов – о Глушакове: «Доказывать придётся всегда»
06:05 · Россия. Премьер-лига
Карпин прокомментировал разгромное поражение «Ростова»
05:27 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Головин закрыл вопрос с адаптацией»
11 Февраля
22:13 · Россия. Премьер-лига
Сперцян: «Через неделю Кубок, очень важно было победить и показать хорошую игру»
20:56 · Россия. Премьер-лига
​Детский тренер Мамаева считает, что игрок ещё может возобновить карьеру
20:16 · Россия. Премьер-лига
Кураньи назвал лучшего тренера России прямо сейчас
20:12 · Россия. Премьер-лига
Кураньи считает Черчесова и Божовича топовыми тренерами
Все новости
Рекомендуем