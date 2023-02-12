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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Реакция Байрамяна на уход Мамаева из футбола

12 Февраля 2023 • 08:25 Комментировать

Хавбек «Ростова» Хорен Байрамян высказался относительно решения экс-полузащитника сборной России и ЦСКА Павла Мамаева завершить игровую карьеру.

«Мне жалко, что он закончил. Очень мастеровитый футболист. Техника и талант у него есть. Я бы хотел, чтобы он еще сыграл в РПЛ. Если он решил, значит, это осознанное решение», - приводит слова Байрамяна издание «Чемпионат».

Напомним, что последним клубом Мамаева были подмосковные «Химки». Он покинул клуб летом прошлого года. В чемпионате России хавбек также поиграл за ЦСКА, «Краснодар», «Ростов».

Павел – чемпион России, трехкратный обладатель кубка и двукратный победитель Кубка страны в составе ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Павел Мамаев Хорен Байрамян
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