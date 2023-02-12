Карпин – о завершении Мамаевым карьеры: «Очень жаль»

Наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поделился своим мнением о завершении карьеры Павлом Мамаевым.

«Мамаев объявил о завершении карьеры? Очень жаль. Мог бы поиграть ещё? Я думаю, что да», - цитирует Карпина «РБ Спорт».

Помимо этого специалист заявил, что не разговаривал с футболистом на этот счёт, однако общий разговор был.

Также эксперт добавил, что решение игрока целиком и полностью принадлежит ему самому: «решил закончить значит закончил».

Павел Мамаев дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата России в составе «Краснодара», а также брал большое количество трофеев, выступая за московский ЦСКА.