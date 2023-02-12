Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Филимонов - о пропущенном голе: «Между ног не берётся»

12 Февраля 2023 • 07:43 Комментировать

Бывший голкипер столичного «Спартака» Александр Филимонов, ныне защищающий цвета национальной сборной России на «Кубке Легенд», высказался о пропущенном между ног голе во время поединка с командой Легенд Европы.

«Знаете такое выражение: «Между ног не берётся». Поэтому между ног не берёт», - приводит слова Филимонова «Матч ТВ».

Противостояние между вышеназванными командами завершилось победой российского коллектива со счётом 4:2, что позволило ему выйти в финал, где его соперником станет команда Легенд СНГ.

С 1998 по 2002 год Александр Филимонов был вратарём первой команды национальной российской сборной.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Филимонов Кубок Легенд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Февраля
07:58 · Россия. Премьер-лига
Карпин – о завершении Мамаевым карьеры: «Очень жаль»
07:43 · Россия. Премьер-лига
Филимонов - о пропущенном голе: «Между ног не берётся»
07:30 · Россия. Премьер-лига
Радимов – о Глушакове: «Доказывать придётся всегда»
06:05 · Россия. Премьер-лига
Карпин прокомментировал разгромное поражение «Ростова»
05:27 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Головин закрыл вопрос с адаптацией»
11 Февраля
22:13 · Россия. Премьер-лига
Сперцян: «Через неделю Кубок, очень важно было победить и показать хорошую игру»
20:56 · Россия. Премьер-лига
​Детский тренер Мамаева считает, что игрок ещё может возобновить карьеру
20:16 · Россия. Премьер-лига
Кураньи назвал лучшего тренера России прямо сейчас
20:12 · Россия. Премьер-лига
Кураньи считает Черчесова и Божовича топовыми тренерами
19:50 · Россия. Премьер-лига
Кононов высказался о завершении карьеры Мамаева
19:39 · Россия. Премьер-лига
Тарханов — о Мамаеве: «Мне нравилась его игра, он приносил матчам свою искру»
19:38 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА упустил победу над «Ахматом»
19:07 · Россия. Премьер-лига
Педру Мендеш назвал лучшего легионера РПЛ
18:46 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Поздравляю Дзюбу, он нашёл себе хорошую команду, думаю, что он поможет «Локомотиву»
18:37 · Россия. Премьер-лига
В австрийской федерации отреагировали на слухи о блокировке трансфера Драговича в «Локомотив»
Все новости
Рекомендуем