Филимонов - о пропущенном голе: «Между ног не берётся»

Бывший голкипер столичного «Спартака» Александр Филимонов, ныне защищающий цвета национальной сборной России на «Кубке Легенд», высказался о пропущенном между ног голе во время поединка с командой Легенд Европы.

«Знаете такое выражение: «Между ног не берётся». Поэтому между ног не берёт», - приводит слова Филимонова «Матч ТВ».

Противостояние между вышеназванными командами завершилось победой российского коллектива со счётом 4:2, что позволило ему выйти в финал, где его соперником станет команда Легенд СНГ.

С 1998 по 2002 год Александр Филимонов был вратарём первой команды национальной российской сборной.