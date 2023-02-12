Радимов – о Глушакове: «Доказывать придётся всегда»

Известный в прошлом полузащитник петербургского «Зенита» и испанской «Сарагосы» Владислав Радимов высказался о появлении в составе «Пари Нижнего Новгорода» российского футболиста Дениса Глушакова.

Специалист считает, что переход Глушакова в один из клубов Российской премьер-лиги, а не какой-либо другой, сделает это соревнование немного более интересным.

В стартовом составе место Глушакову, по мнению эксперта, ещё не забронировано, и спортсмену необходимо будет бороться за него.

«Доказывать придётся всегда, но если он в таком возрасте поехал в Нижний Новгород, то у него мотивация есть, и он хочет доказать не только себе, но и многим злопыхателям, которые смотрят футбол, что он ещё на что-то способен», - цитирует Радимова «Матч ТВ».