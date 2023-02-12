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Булыкин: «Головин закрыл вопрос с адаптацией»

12 Февраля 2023 • 05:27 Комментировать

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин похвалил российского форварда Александра Головина, который в субботу забил гол, и не кому-нибудь, а парижскому гранду - «ПСЖ». По мнению Булыкина, это доказывает, что все вопросы, связанные с адаптацией, уже остались позади, более того - при таких выступлениях летом он может получить еще более выгодное предложение, уверен Булыкин.

- Головин очень хорошо себя проявляет в «Монако»Вопрос с адаптацией он уже закрыл. Александру надо продолжать в том же духе. После этого сезона перед ним возникнет вопрос о возможном переходе, - цитирует слова Булыкина «РБ Спорт».  

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Дмитрий Булыкин Александр Головин
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