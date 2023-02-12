Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Андрей Бухлицкий, который выступает на Кубке легенд по футболу за сборную звёзд Африки, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился эмоциями от турнира.

- Какие эмоции вообще от участия в турнире? В какой-то степени это новый для вас вид спорта.

- Футбол - новый вид спорта (смеётся). Мячик круглый. Я в большой футбол тоже играю, даже в поле. Я - футболист-универсал, там где есть мяч, там играю. Единственный нюанс на этом турнире - борты. Приходится на рефлекторном уровне переключаться. По организации - все прекрасно. Такие футболисты, играть приятно и с ними в команде, и против них. Давно я столько не пропускал (смеётся). Но это футбол. Сил сегодня не было у нашей команды. Всё-таки против звёзд играли.

- Хотелось бы попробовать свои силы за другую команду на этом турнире?

- Пригласят - попробую. Я всегда за предложения. Главное играть.

- Кого в этом году назовёте главным фаворитом на победу?

- Заберем титул. Мы заберём. Мы, в смысле, сборная России. Безоговорочно для меня», - сказал Бухлицкий.