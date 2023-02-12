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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бухлицкий - о международных соревнованиях: «Надо вернуться, они там уже без нас грустят и деградируют» эксклюзив

12 Февраля 2023 • 00:01 Комментировать

Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Андрей Бухлицкий в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что российских спортсменов могут допустить до международных стартов.

- Многие спорят, нужно или не нужно возвращаться на турниры под нейтральным флагом. Как считаете вы?

- Надо играть. Тут нет никакой другой стороны. Надо вернуться, они там уже без нас грустят и деградируют. Надо обязательно возвращаться.

- Просто некоторые, говорят, что под нейтральным флагом лучше не играть. Именно этот критерий.

- Лучше играть, я скажу так. Это факт. Иначе мы остановимся в развитии. Это касается всех видов спорта. Мы заваримся в своей каше, и ничего хорошего из этого не получится. Потом вернуться будет очень тяжело. Под нейтральным - значит, под нейтральным. Будем выигрывать так», - сказал Бухлицкий.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Бухлицкий
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