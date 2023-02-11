Бывший тренер «Торпедо» и футбольный эксперт Андрей Каряка в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о переходе Артёма Дзюбы в «Локомотив», Дениса Глушакова - в «Пари НН», а также о судьбе «Торпедо», которое борется за выживание.

- Недавно общественность всколыхнул переход Артёма Дзюбы в «Локомотив». Болельщики ждут его дебюта и надеются увидеть уже в кубковом матче со «Спартаком». За две недели реально подготовиться, когда у игрока был большой простой в карьере?

- Смотря, чем он занимался. Может, Дзюба все время тренировался и ждал варианта. Тогда Артём в хорошей форме. Сейчас он наберет игровые кондиции, и все будет нормально.

- Самому без команды возможно поддерживать хорошие физические кондиции?

- В принципе, да. Есть тренажерный зал. Можно с ребятами побегать поиграть в футбол. Это не так сложно. А вот чтобы набрать игровые кондиции и сыграться с партнерами - нужно время. Но думаю, за две недели, если его будут наигрывать в основном составе, Дзюба может быстро набрать эти кондиции.

- Он забьет «Спартаку» в предстоящей кубковой игре?

- Не знаю, но то, что он будет мотивирован, это точно.

- Дзюбу сватали то в «Торпедо», то еще куда-то. Следили за этой эпопеей?

- Да. У него была длинная перипетия. Хорошо, что Артём определился с клубом и спокойно готовится к сезону. Уверен, он поможет «Локомотиву».

- Нет сожаления, что Дзюба не оказался в «Торпедо», не чужой для вас команде?

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- Считаю, что он помог бы торпедовцам. Но так решило руководство клуба. Я не могу это решение комментировать. Было столько противоречивой информации в прессе о том, что помешало этому переходу. Я могу только догадываться, почему трансфер не состоялся.

- Верите, что «Торпедо» спасется от вылета в ФНЛ?

- Шансы всегда есть. Играть еще почти целый круг.

- Но нужно выиграть почти во всех матчах.

- Если «Торпедо» выиграет все, тогда в зону еврокубков попадет с 45 очками (смеется). Но это нереально. Думаю, Андрей Талалаев понимал, куда шел и, надеюсь, зимние сборы помогут ему в наборе очков.

- Вам нравится футбол Талалаева? Он, правда, очков пока не приносит, но все же.

- В «Ахмате» у Талалаева неплохо получалось. Команда выглядела боеспособной, набирала много очков и находилась в верхней части турнирной таблицы. Возможно, ему и с «Торпедо» удастся это сделать.

- Недавно в «Пари НН» перешел Денис Глушаков. Как оцените трансфер?

- Денис поможет. С его-то опытом. Он хочет играть, по нему это видно. Мы с ним периодически играем вместе. Он находится в хорошей форме. Это в любом случае усиление для «Пари НН».

- В чем мотивация для Глушакова играть в такой команде?

- Он просто хочет играть. Не наигрался еще. И ему безразлично, на каком уровне футбол. Главное, чтобы здоровье позволяло. Желание у него огромное. Люди и в сорок лет играют. Может быть, Денис захочет добраться до какой-то цифры, как Павлюченко. Может он еще 50 мячей хочет забить и играть до сорока.

Елена Григорьевская