​Детский тренер Мамаева считает, что игрок ещё может возобновить карьеру

Павел Мамаев в субботу объявил о завершении футбольной карьеры. Впрочем, его детский тренер Владимир Волчек считает, что Мамаев ещё может снять бутсы с гвоздя.

«Я считаю, что если будет хорошее предложение, то Павел продолжит карьеру. Жирков и Погребняк тоже какое-то время не играли, а потом один в «Зените» оказался, а второй - в «Урале», - высказался Волчек, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

По мнению тренера, Мамаев с его качествами может достаточно долго продолжать футбольную карьеру.

Павлу Мамаеву сейчас 34 года. Последним клубом в его карьере были «Химки», откуда он ушёл по завершению прошлого сезона.