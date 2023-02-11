Бывший полузащитник «Локомотива» Альберт Саркисян в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о перспективах «Локомотива» в оставшейся части сезона и оценил трансферы команды.

- С чем связываете неудачное выступление «Локомотива» в первой части сезона?

- Ситуация у команды сейчас, мягко говоря, не очень хорошая. Надеюсь, что «Локомотив» ее исправит, и не за горами времена, когда команда опять будет биться за медали. А если говорить о причинах неудачного выступления, считаю, что частая смена тренеров и руководства влияет на команду, микроклимат и клуб в целом. Приходят новые люди, и у каждого своя стратегия. Перестроиться за год, за два - тяжело. Юрий Сёмин с Валерием Филатовым десятки лет строили этот клуб, чтобы он стал чемпионом и играл в Лиге чемпионов. Сейчас остается только надеяться на лучшее.

- Что надо сделать «Локомотиву» сейчас, чтобы спастись от вылета?

- Ребятам надо сплотиться, и все оставшиеся матчи играть на победу.

- Как оцените усиление?

- Оно неплохое. В команду пришли мастеровитые ребята. Думаю, они будут поддерживать микроклимат в команде. Дзюба и Смольников будут, как дядьки, подбадривать молодежь. Их приход должен пойти на пользу.

- Для всех стало неожиданностью появление в «Локомотиве» Дзюбы. Как вы восприняли приход Артёма?

- Конечно, это было неожиданно. Но думаю, он находится в хорошей форме. Он ее поддерживал, потому что хотел продолжать карьеру. Для него это вызов, так же, как когда он уходил в «Арсенал» и там проявлял себя. Думаю, что многие его списали, поэтому у Артёма есть мотивация доказать класс.

- Сколько мячей он должен забить до конца сезона, чтобы его трансфер признали успешным?

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- Он никому ничего не должен. Конечно, он будет стараться, но в футболе много составляющих: удача, работа и так далее. Чем больше он будет работать, тем больше мячей сможет забить.

- Как оцениваете трансфер Смольникова?

- Он уже был в «Локомотиве». Это опытный футболист, который тоже может помочь команде. Я слежу за тем, как «железнодорожники» работают на сборах, но пока тяжело понять, как команда будет выглядеть в сезоне, потому что все матчи закрытые. Галактионов - молодой специалист, который получил новый вызов в топ-клубе. Ему тоже есть, что доказывать. Посмотрим, что команда покажет после паузы. По сути, пока «Локомотив» - это темная лошадка.

- Уже скоро «Локомотив» сыграет в Кубке России со «Спартаком», который оставляет хорошее впечатление по товарищеским матчам. Чего ждете от этого противостояния?

- По составу «Спартак» сильнее, но его победы на предсезонных сборах еще ни о чем не говорят. Бывает, что команды выигрывают всё перед сезоном, а потом проваливаются. И наоборот. В игре многое решит самоотдача.

- Что «Локомотив» может противопоставить такому «Спартаку»?

- Самоотдачу и желание выйти из сложной ситуации. Ничего страшного, что команды на разных полюсах в таблице.

- Какое место по итогам сезона было бы удачным для «Локомотива»?

- Если команда будет в десятке, то хорошо. Место седьмое-восьмое. Что касается Кубка России, то его реально выиграть. «Локомотив» же кубковая команда. Надо верить в лучшее.

Елена Григорьевская