Кураньи назвал лучшего тренера России прямо сейчас

Бывший футболист «Динамо» Кевин Кураньи ответил на вопрос. Экс-игрока сборной Германии попросили назвать лучшего тренера России прямо сейчас.

«Для меня это тренер «Зенита» Сергей Семак», - сказал Кураньи, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Под руководством Сергея Семака «Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов. Лидируют питерцы и сейчас – после семнадцати сыгранных туров текущего чемпионата. Ближайшего преследователя в лице «Спартака» «сине-бело-голубые» опережают на шесть зачётных баллов.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт 25 февраля – против «Волги» из Ульяновска в Фонбет Кубке России.