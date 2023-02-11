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Кураньи считает Черчесова и Божовича топовыми тренерами

11 Февраля 2023 • 20:12 Комментировать

Известный в прошлом немецкий футболист Кевин Кураньи, который в своё время выступал в России за «Динамо», ответил на вопрос, кто был лучшим тренером в московском клубе.

«У нас было много хороших специалистов. Черчесов был топовым тренером. Моим первым тренером в России был Миодраг Божович. Он тоже хорош. Поэтому у «Динамо» было два топовых тренера - Божович и Черчесов», - высказался Кураньи, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

За московское «Динамо» Кевин Кураньи выступал в 2010-2015 годах. За это время нападающий провёл за «бело-голубых» 151 официальный матч. В них Кураньи записал на свой счёт 56 голов.

Кевин Кураньи завершил карьеру в 2016 году. Сейчас ему 40 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Миодраг Божович Кевин Кураньи Станислав Черчесов
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