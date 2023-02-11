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Кононов высказался о завершении карьеры Мамаева

11 Февраля 2023 • 19:50 Комментировать

Бывший наставник «Спартака» и «Краснодара» Олег Кононов высказался о решении Павла Мамаева завершить профессиональную карьеру.

«У нас были разные отношения, но мы всегда уважали друг друга. Очень жаль, что Павел решил закончить игровую карьеру. Благодарен ему за совместную работу в «Краснодаре»! Желаю, чтобы у него была такая же успешная реализация в дальнейшем в жизни» — заявил специалист в интервью изданию Sport24.

Кононов отметил, что главными преимуществами хавбека были футбольный интеллект и хорошая техника в работе с мячом. Это, по мнению тренера, давало Павлу преимущество на футбольном поле. Экс-наставник Мамаева также вспомнил, что полузащитник всегда полностью отдавался игре и своей команде.

Напомним, что за свою карьеру Павел Мамаев выступал за такие коллективы, как «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и «Химки», проведя 15 матчей в футболке сборной России.

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Евро-Футбол.Ру,
Олег Кононов Павел Мамаев
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