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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов — о Мамаеве: «Мне нравилась его игра, он приносил матчам свою искру»

11 Февраля 2023 • 19:39 Комментировать

Экс-наставник ЦСКА Александр Тарханов поделился своим мнением по поводу того, что полузащитник Павел Мамаев решил завершить профессиональную карьеру игрока в 34 года.

Специалист отметил, что Павел был запоминающимся и техничным футболистом.

«Мне нравилась его игра, он приносил матчам свою искру. Думаю, он заслужил добрых слов после завершения карьеры. Кто бы что ни говорил, Мамаев был хорошим футболистом», — цитирует слова Тарханова Sport24.

Напомним, что последней командой, в составе которой играл Мамаев, стали подмосковные «Химки».

Летом 2022 года клуб не стал продлевать контракт с футболистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Александр Тарханов Павел Мамаев
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