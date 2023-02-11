Тарханов — о Мамаеве: «Мне нравилась его игра, он приносил матчам свою искру»

Экс-наставник ЦСКА Александр Тарханов поделился своим мнением по поводу того, что полузащитник Павел Мамаев решил завершить профессиональную карьеру игрока в 34 года.

Специалист отметил, что Павел был запоминающимся и техничным футболистом.

«Мне нравилась его игра, он приносил матчам свою искру. Думаю, он заслужил добрых слов после завершения карьеры. Кто бы что ни говорил, Мамаев был хорошим футболистом», — цитирует слова Тарханова Sport24.

Напомним, что последней командой, в составе которой играл Мамаев, стали подмосковные «Химки».

Летом 2022 года клуб не стал продлевать контракт с футболистом.