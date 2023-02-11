ЦСКА упустил победу над «Ахматом»

В рамках подготовки ко второй части сезона ЦСКА в субботу проводил товарищеский матч против «Ахмата». Команда Владимира Федотова смогла открыть счёт на 16-й минуте, когда Антон Заболотный реализовал выход на голкипера. Грозненцы отыгрались уже на последних минутах. Автором результативного удара стал Милош Шатара.
После первой части чемпионата России ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Ахмат», в свою очередь, располагается на шестой строчке. Команды разделяют всего лишь три зачётных балла.
Напомним, что сезон РПЛ возобновится в начале марта.
Протокол игры
|Заболотный Антон (1:0) 16'
|Шатара Милош 88' (1:1)
Тороп Владислав•Роша Виллиан•Набабкин Кирилл•Гайич Милан III•Барбоза Мойзес Роберто•Дивеев Игорь•Карраскаль Хорхе•Обляков Иван•Кучаев Константин•Мендес Виктор•Заболотный Антон
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