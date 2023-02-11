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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА упустил победу над «Ахматом»

11 Февраля 2023 • 19:38 Комментировать

В рамках подготовки ко второй части сезона ЦСКА в субботу проводил товарищеский матч против «Ахмата». Команда Владимира Федотова смогла открыть счёт на 16-й минуте, когда Антон Заболотный реализовал выход на голкипера. Грозненцы отыгрались уже на последних минутах. Автором результативного удара стал Милош Шатара.

После первой части чемпионата России ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Ахмат», в свою очередь, располагается на шестой строчке. Команды разделяют всего лишь три зачётных балла.

Напомним, что сезон РПЛ возобновится в начале марта.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ахмат
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