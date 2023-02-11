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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Педру Мендеш назвал лучшего легионера РПЛ

11 Февраля 2023 • 19:07 Комментировать

Экс-футболист сборной Португалии Педру Мендеш рассказал, кого он считает лучшим легионером Российской премьер-лиги.

«Вендел — отличный игрок. Наверное, сейчас он лучший легионер чемпионата России для меня. Не говорю, что он сильнее всех остальных, это просто мой личный выбор», — передаёт мнение Мендеша «РБ Спорт»

Также португалец отметил в целом большое количество качественных игроков в чемпионате России.

Напомним, что Вендел выступает за петербургский «Зенит» с 2020 года, перейдя в клуб из португальского «Спортинга».

В нынешней кампании бразильский полузащитник забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи в 16 поединках за «сине-бело-голубых» в рамках Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Педру Мендеш Маркус Вендел
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