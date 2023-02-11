Педру Мендеш назвал лучшего легионера РПЛ

Экс-футболист сборной Португалии Педру Мендеш рассказал, кого он считает лучшим легионером Российской премьер-лиги.

«Вендел — отличный игрок. Наверное, сейчас он лучший легионер чемпионата России для меня. Не говорю, что он сильнее всех остальных, это просто мой личный выбор», — передаёт мнение Мендеша «РБ Спорт».

Также португалец отметил в целом большое количество качественных игроков в чемпионате России.

Напомним, что Вендел выступает за петербургский «Зенит» с 2020 года, перейдя в клуб из португальского «Спортинга».

В нынешней кампании бразильский полузащитник забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи в 16 поединках за «сине-бело-голубых» в рамках Российской премьер-лиги.