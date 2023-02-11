Тихонов: «Поздравляю Дзюбу, он нашёл себе хорошую команду, думаю, что он поможет «Локомотиву»

Экс-игрок московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился своим прогнозом насчёт перспектив и физической формы Артёма Дзюбы, который совсем недавно перешёл в «Локомотив».

«Поздравляю Артема Дзюбу, он нашёл себе хорошую команду. Думаю, «Локомотиву» он поможет. Пускай, может быть, не в начале, потому что сборы не проходил — не знаю, успеет ли за десять дней набрать форму к матчу со «Спартаком», — цитирует речь Тихонова «Матч ТВ».

Также ветеран отметил, что у нападающего еще есть время подготовиться к предстоящим играм сезона.

Напомним, что 34-летний форвард покинул свой бывший клуб «Адана Демирспор» ещё в ноябре 2022 года. В 4 матчах в рамках чемпионата Турции Артём отличился 1 раз.

«Железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав лишь 13 очков после 17 туров.