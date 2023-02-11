В австрийской федерации отреагировали на слухи о блокировке трансфера Драговича в «Локомотив»

Ходят слухи, что «Локомотив» в зимнее трансферное окно подписал бы Александра Драговича, если бы не позиция Федерации футбола Австрии в отношении России. Там якобы нашли аргументы, за счёт которых трансфер игрока сборной Австрии был заблокирован.

Комментарий на этот счёт дал Ирис Штоккельмайр, который занимает пост пресс-атташе Федерации футбола Австрии.

«Это слухи. Мы не располагаем такой информацией», - сказал Штоккельмайр, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что Александр Драгович выступает за сербскую «Црвену Звезду». 31-летний футболист оценивается специалистами портала transfermarkt в 5 миллионов евро.