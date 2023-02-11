Барбоза: «Кокорин способен поиграть в более классном европейском чемпионате»

Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал выступление Александра Кокорина за кипрский «Арис» в нынешнем сезоне.

«Он сейчас достаточно хорошо играет, набрал качественную форму. Думаю, он еще способен поиграть в более классном европейском чемпионате», — заявил португальский функционер в интервью «Спорт-Экспрессу». По его мнению, у Кокорина были свои причины, чтобы переехать на Кипр.

Напомним, что бывший форвард российской сборной присоединился к «Арису» на правах аренды из «Фиорентины». На его счету восемь голов в 18 матчах местного чемпионата.