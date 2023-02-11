Полузащитник столичного «Спартака» Даниил Денисов назвал любимую позицию на футбольном поле.

«Долго играл в центре поля, мне это действительно нравится. Но главное — приносить пользу команде», — заявил хавбек в интервью изданию Sport24. Денисов отметил, что приход Томаша Тавареша может вернуть его на родную позицию, поскольку в первой половине сезона Даниил часто выходил на правом фланге обороны. Тем не менее Денисов рассказал, что готов играть там, куда его поставит тренер Гильермо Абаскаль.

Напомним, что в нынешнем сезоне Даниил Денисов провёл 24 матча в футболке «красно-белых» в рамках всех состязаний, забив один гол при двух результативных передачах.