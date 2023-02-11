Дзюба — о молодых игроках «Локомотива»: «Безусловно, парни талантливые, иначе бы они не были в таком клубе»

В интервью официальному YouTube-каналу московского «Локомотива» новоиспечённый форвард команды Артём Дзюба поделился своим мнением о молодых игроках «железнодорожников».

«Безусловно, парни талантливые, иначе бы они не были в таком клубе. Сейчас то время, когда им нужно закалять свой характер, показывать лучшие качества. Главное, чтобы не было безразличных, а также тех, кто в чём-то сомневается», — поведал Артём, подписавший контракт с командой до конца нынешнего сезона.

Дзюба также отметил важность того, чтобы молодёжь не сомневалась в поправимости ситуации, в которую попала команда.

Напомним, что «Локомотив» занимает четырнадцатое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

До этого 34-летний нападающий играл за турецкий клуб «Адана Демирспор», в составе которого смог забить один гол в 5 встречах.