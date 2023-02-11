Малуда назвал Жиркова «легендой России»

Бывший игрок «Челси» Флоран Малуда высказался о Юрии Жиркове, с которым он пересекался в лондонском клубе.

«Рад, что после «Челси» Жирков принял новый вызов. Юрий был важной частью сборной России, отлично там выглядел. Если честно, увиделись с ним тут впервые за годы! Легенда России», - высказался Малуда, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Всего за «Челси» в 2009-2011 годах Юрий Жирков провёл 49 официальных матчей. В них россиянин записал на свой счёт один гол и 11 результативных передач на партнёров.

Добавим, что Флоран Малуда цвета лондонского «Челси» защищал в 2007-2013 годах.