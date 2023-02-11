Непомнящий оценил переход Глушакова в «Пари НН»

На днях полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с «Пари НН». Комментарий на этот счёт дал известный российский тренер Валерий Непомнящий.

«Дениса пригласили в «Пари НН» - это уже для него плюс. Денис может вести команду за собой, должен стать лидером. Это вполне возможно из-за колоссального опыта за его спиной. Посмотрим, получится у него или нет», - высказался Непомнящий, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что Денис Глушаков первую часть сезона 2022/2023 провёл в «Химках». Полузащитник расторг контракт с подмосковным клубом в январе.

После первой части чемпионата России «Пари НН» располагается на 12-й позиции в турнирной таблице. Ближайший официальный матч команда проведёт 27 февраля – против «Звезды» в Фонбет Кубке России.