Дзюба: «Галактионов — сильный специалист, прогрессирующий, которому нужно доказывать всем и вся, как и мне»

Форвард Артём Дзюба, 8 февраля совершивший переход в московский «Локомотив», поделился своим мнением о главном тренере «железнодорожников» в лице Михаила Галактионова.

«Глубоко убеждён, что мы точно сработаемся, потому что говорят, что я, мол конфликтный, убеждён, что мы совместной работой докажем, что Галактионов — сильный специалист, прогрессирующий, которому нужно доказывать всем и вся, как и мне. У нас общие интересы, которые мы должны выполнить. Я с огромным уважением к нему отношусь», — рассказал Дзюба, дав интервью официальному YouTube-каналу москвичей.

В этом сезоне Дзюба провёл 5 матчей за турецкую команду «Адана Демирспор», в составе которой сумел забить лишь 1 гол.

Отметим, что срок контракта возрастного нападающего с «Локо» рассчитан до конца сезона 2022/2023.