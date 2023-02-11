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Дзюба рассказал о переговорах с «Локомотивом»

11 Февраля 2023 • 17:18 Комментировать

Нападающий Артём Дзюба, который недавно стал футболистом «Локомотива», высказался о том, как проходили переговоры с московским клубом.

«Как-то мы быстро договорились, если честно. Разные разговоры ходили. Возможно, это могло произойти ещё раньше. Но как только мы созвонились с Ульяновым Дмитрием Николаевичем, то буквально сразу назначили встречу и пообщались. Присутствовал главный тренер – Михаил Михайлович. И мы пообщались очень продуктивно, друг друга услышали и поняли. Рад, что меня пригласили. Со своей стороны я сделаю всё возможное и невозможное, чтобы показать, что они не ошиблись», - сказал Дзюба на видео, которое было опубликовано на канале «Локомотива» в YouTube.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба
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