Дзюба рассказал о переговорах с «Локомотивом»

Нападающий Артём Дзюба, который недавно стал футболистом «Локомотива», высказался о том, как проходили переговоры с московским клубом.

«Как-то мы быстро договорились, если честно. Разные разговоры ходили. Возможно, это могло произойти ещё раньше. Но как только мы созвонились с Ульяновым Дмитрием Николаевичем, то буквально сразу назначили встречу и пообщались. Присутствовал главный тренер – Михаил Михайлович. И мы пообщались очень продуктивно, друг друга услышали и поняли. Рад, что меня пригласили. Со своей стороны я сделаю всё возможное и невозможное, чтобы показать, что они не ошиблись», - сказал Дзюба на видео, которое было опубликовано на канале «Локомотива» в YouTube.