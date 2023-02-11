Дзюба рассказал, зачем он пришёл в «Локомотив»

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба рассказал, как он относится к общественной критике в сторону своей персоны после перехода в стан «железнодорожников».

Футболист также рассказал, зачем он пришёл в новую для себя команду.

«Я уже настолько толстокожий в этом плане, улыбаюсь. Вставайте в очередь и продолжайте это делать. Я пришёл в «Локомотив», чтобы помочь команде в непростой период. «Локомотив» находится там, где не должен находиться. Всё остальное, скептиков, мы закроем игрой, своими результатами», — поведал футболист в интервью, опубликованном на YouTube-канале клуба.

Напомним, что 8 февраля стало известно о переходе 34-летнего россиянина в «Локомотив». Артём подписал контракт до конца нынешней кампании.