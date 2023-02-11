Дзюба оценил свой период в Турции

Артём Дзюба в интервью клубному каналу «Локомотива», которое было опубликовано в YouTube, высказался о своём периоде в Турции. Напомним, что форвард провёл два с половиной месяца в «Адана Демирспор». Дзюба поучаствовал только в пяти матчах и забил один гол. В начале ноября россиянин расторг контракт.

«Если вкратце, это был безумно интересный и безумно тяжёлый опыт. Я его оцениваю положительно. Я вышел из зоны комфорта, попробовал. Самое главное, что я получил опыт, многое осмыслил и переосмыслил. Я понял, что русская, российская земля – это прям моё. Я хорошо общался с ребятами из клуба, и даже сейчас переписываюсь, но всё же не моё это», - сказал Дзюба.