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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба оценил свой период в Турции

11 Февраля 2023 • 16:59 Комментировать (1)

Артём Дзюба в интервью клубному каналу «Локомотива», которое было опубликовано в YouTube, высказался о своём периоде в Турции. Напомним, что форвард провёл два с половиной месяца в «Адана Демирспор». Дзюба поучаствовал только в пяти матчах и забил один гол. В начале ноября россиянин расторг контракт.

«Если вкратце, это был безумно интересный и безумно тяжёлый опыт. Я его оцениваю положительно. Я вышел из зоны комфорта, попробовал. Самое главное, что я получил опыт, многое осмыслил и переосмыслил. Я понял, что русская, российская земля – это прям моё. Я хорошо общался с ребятами из клуба, и даже сейчас переписываюсь, но всё же не моё это», - сказал Дзюба.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Адана Демирспор
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Комментарии (1)
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ингерман
11 Февраля 2023 в 17:08
ай.. мели емеля.. вот энта твае.. поточняк.. )))
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