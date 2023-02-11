Дзюба: «У меня была цель – остаться в России»

На клубном канале «Локомотива» в YouTube было опубликовано видео, посвящённое новичку команды Артёму Дзюбе.

«Шумиха по поводу перехода? Я прекрасно понимал, что такое будет. Я безумно рад вернуться в РПЛ. У меня была цель – остаться в России. Если летом я хотел попробовать себя за рубежом, то теперь я искренне для себя решил, что дома комфортно и мне, и моей семье. Получилось устроиться в Москве, ещё и в «Локомотиве» - в топ-клубе. Как говорится, терпение и ещё раз терпение. Я безумно счастлив», - сказал Дзюба.

«Сейчас я ощущаю ответственность. Потому что клуб топовый, много молодых ребят. Нужно и самому адаптироваться, и помочь молодым ребятам раскрыться», - добавил форвард.

Напомним, что после первой части сезона «Локомотив» занимает 14-е место в таблице РПЛ.