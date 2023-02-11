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Мамаев отреагировал на громкие слова Кокорина о тюрьме

11 Февраля 2023 • 16:40 Комментировать

Недавно Александр Кокорин в одном из интервью сказал, что «каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме». Его друг, Павел Мамаев, ответил на вопрос, согласен ли он с таким мнением.

«У каждого своё мнение. Не могу сказать, правильное оно или нет. На сегодняшний день я понимаю, что тюрьма ничего хорошего мне не принесла и не дала. Это был некий опыт, но ничего хорошего я оттуда не взял», - высказался Мамаев, чьи слова приведены на страницах сайта «Матч ТВ».

Напомним, что Александр Кокорин и Павел Мамаев в своё время около года провели в тюрьме за участие в нескольких драках.

В настоящий момент Александр Кокорин выступает на Кипре за «Арис», а Павел Мамаев завершил карьеру.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин Павел Мамаев
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