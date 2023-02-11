В зимнее трансферное окно состав «Локомотива» мог пополнить центральный защитник Александр Драгович. По данным телеграм-канала «Алланазаров | всё о футболе на Руси», 31-летний футболист был не против переезда в Москву. Впрочем, сделка сорвалась из-за позиции Федерации футбола Австрии. Предполагается, что представители федерации нашли слова, чтобы не отпустить игрока своей национальной сборной в Россию.

В настоящий момент Александр Драгович выступает за «Црвену Звезду». Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 5 миллионов евро. За сборную Австрии Драгович провёл 100 матчей.