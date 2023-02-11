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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» не смог подписать Драговича из-за позиции австрийской федерации в отношении России слухи

11 Февраля 2023 • 16:32 Комментировать

В зимнее трансферное окно состав «Локомотива» мог пополнить центральный защитник Александр Драгович. По данным телеграм-канала «Алланазаров | всё о футболе на Руси», 31-летний футболист был не против переезда в Москву. Впрочем, сделка сорвалась из-за позиции Федерации футбола Австрии. Предполагается, что представители федерации нашли слова, чтобы не отпустить игрока своей национальной сборной в Россию.

В настоящий момент Александр Драгович выступает за «Црвену Звезду». Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 5 миллионов евро. За сборную Австрии Драгович провёл 100 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Црвена Звезда Сборная Австрии Александр Драгович Трансферы футбола - зима 2023
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