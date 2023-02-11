«Спартак» рассчитывает сохранить у руля команды Гильермо Абаскаля. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», руководители московского клуба планируют предложить молодому испанскому специалисту новое трудовое соглашение, рассчитанное до конца сезона 2024/2025.

По нашим данным, «Спартак» предложит Гильермо Абаскалю более высокую заработную плату по сравнению с нынешней.

Действующий контракт Гильермо Абаскаля рассчитан до конца сезона 2023/2024. При этом испанца слухи связывают с переездом в родную для него Испанию.

Под руководством Гильермо Абаскаля «Спартак» провёл 24 официальных матча. В них команда показала такие результаты: 15 побед, 3 ничьи, 6 поражений.

Напомним, что «Спартак» выиграл зимний турнир РПЛ.