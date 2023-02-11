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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» предложит Абаскалю новый контракт с повышением зарплаты эксклюзив

11 Февраля 2023 • 16:25 Комментировать (2)

«Спартак» рассчитывает сохранить у руля команды Гильермо Абаскаля. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», руководители московского клуба планируют предложить молодому испанскому специалисту новое трудовое соглашение, рассчитанное до конца сезона 2024/2025.

По нашим данным, «Спартак» предложит Гильермо Абаскалю более высокую заработную плату по сравнению с нынешней.

Действующий контракт Гильермо Абаскаля рассчитан до конца сезона 2023/2024. При этом испанца слухи связывают с переездом в родную для него Испанию.

Под руководством Гильермо Абаскаля «Спартак» провёл 24 официальных матча. В них команда показала такие результаты: 15 побед, 3 ничьи, 6 поражений.

Напомним, что «Спартак» выиграл зимний турнир РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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Комментарии (2)
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ингерман
11 Февраля 2023 в 17:06
ай к таму маменцу усё будец кончена.. шо шпартагом.. А-ха-ха-ха! )))
50si
11 Февраля 2023 в 17:01
Пpогнозы на футбол b e t s - i n f o . r u
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