Юран отреагировал на решение Мамаева завершить карьеру

Бывший наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался насчет решения экс-полузащитник сборной России и столичного ЦСКА Павла Мамаева завершить игровую карьеру.

«Павел посчитал нужным закончить карьеру. Наверное, понял, что на том уровне, который имеет, дальше будет сложно играть. Это его решение и к нему нужно отнестись с уважением», - передает слова специалиста издание Sport24.

Напомним, что Мамаев становился чемпионом Российской премьер-лиги в составе ЦСКА. Также он отметился выступлениями за «Краснодар», «Ростов», «Химки». За национальную команду России Павел провел 15 матчей.