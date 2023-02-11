Сенников прокомментировал слова Абидаля об интересе «Барселоны» к Миранчуку

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на слова бывшего игрока «Барселоны» Эрика Абидаля, который ранее сообщил о том, что испанский клуб интересовался российским полузащитником Алексеем Миранчуком.

По мнению Сенникова, Миранчук мог бы закрепиться в составе «сине-гранатовых», так как стиль игры россиянина подходит «Барселоне».

«По стилю они похожи, и, в принципе, у него была бы возможность пробиться в состав. Предугадать невозможно.

У Миранчука свой путь, который он прошёл. Думаю, в «Торино» ему сейчас комфортно, и он нашёл свою команду», — цитирует слова Сенникова «Спорт День за Днём».

Напомним, что осенью 2020 года Миранчук перешёл в «Аталанту», а летом 2022 года отправился в «Торино» на правах аренды. В нынешнем сезоне российский футболист провёл за команду из Турина 18 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.