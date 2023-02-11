Широков считает, что Мамаев не реализовал свой потенциал

Бывший игрок национальной сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Роман Широков отреагировал на решение полузащитника Павла Мамаева повесить бутсы на гвоздь.

«Наверное, он полностью не реализовал свой потенциал. Но играл великолепно! Он отличный человек! Продолжение работы в своей академии? Считаю, он сможет добиться успеха во всем», - приводит слова Широкова «Спорт-экспресс».

Последней командой Мамаева были подмосковные «Химки». 34-летний полузащитник покинул клуб по окончании прошлого сезона. Он также известен по выступлениям за ЦСКА, «Ростов», «Краснодар». В футболке сборной России Павел сыграл 15 поединков.