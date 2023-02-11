Кавазашвили: «Мамаев не реализовал свой талант»

Экс-голкипер сборной СССР и столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался касательно ухода полузащитника Павла Мамаева из футбола. Сегодня, 11 февраля, 34-летний полузащитник объявил о завершении карьеры.

«Плохо, что он завершил не на радостной ноте. Мамаев не реализовал свой талант. Жалко, что он выбросил несколько лет карьеры, находясь в самом ее соку», - приводит слова Кавазашвили издание «Спорт-экспресс».

В составе московского ЦСКА Павел становился чемпионом РПЛ, три раза выигрывал Кубок России и дважды – Суперкубок страны.

За национальную сборную России Мамаев сыграл 15 поединков.