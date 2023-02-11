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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: «Мамаев не реализовал свой талант»

11 Февраля 2023 • 15:09 Комментировать

Экс-голкипер сборной СССР и столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался касательно ухода полузащитника Павла Мамаева из футбола. Сегодня, 11 февраля, 34-летний полузащитник объявил о завершении карьеры.

«Плохо, что он завершил не на радостной ноте. Мамаев не реализовал свой талант. Жалко, что он выбросил несколько лет карьеры, находясь в самом ее соку», - приводит слова Кавазашвили издание «Спорт-экспресс».

В составе московского ЦСКА Павел становился чемпионом РПЛ, три раза выигрывал Кубок России и дважды – Суперкубок страны.

За национальную сборную России Мамаев сыграл 15 поединков.

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Евро-Футбол.Ру,
Анзор Кавазашвили Павел Мамаев
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