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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ветеран ЦСКА Пономарёв оценил карьеру Мамаева

11 Февраля 2023 • 14:55 Комментировать

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал новость о том, что полузащитник Павел Мамаев завершил карьеру.

«Немного он неправильно в конце карьеры себя повел. Но карьера у него сложилась. В памяти остался как хороший футболист. Закончил не совсем на хорошей ноте, но по-футбольному нормально», - передает слова ветерана «армейцев» издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что последним клубом Мамаева были подмосковные «Химки». Стороны прекратили сотрудничество по завершении сезона-2021/2022. Также за свою карьеру Павел поиграл за столичные «Торпедо» и ЦСКА, а также «Ростов» и «Краснодар».

В составе сборной России он провел 15 поединков.

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Евро-Футбол.Ру,
Павел Мамаев Владимир Пономарёв
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