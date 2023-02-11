Ветеран ЦСКА Пономарёв оценил карьеру Мамаева

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал новость о том, что полузащитник Павел Мамаев завершил карьеру.

«Немного он неправильно в конце карьеры себя повел. Но карьера у него сложилась. В памяти остался как хороший футболист. Закончил не совсем на хорошей ноте, но по-футбольному нормально», - передает слова ветерана «армейцев» издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что последним клубом Мамаева были подмосковные «Химки». Стороны прекратили сотрудничество по завершении сезона-2021/2022. Также за свою карьеру Павел поиграл за столичные «Торпедо» и ЦСКА, а также «Ростов» и «Краснодар».

В составе сборной России он провел 15 поединков.