Адебайор оценил шансы Павлюченко вернуться в футбол

Известный в прошлом форвард Эммануэль Адебайор высказался о бывшем одноклубнике по лондонскому «Тоттенхэму» Романе Павлюченко. Ранее сообщалось, что 41-летний россиянин желает возобновить карьеру.

«Возраст ничего не значит. Если игрок хочет выходить на поле, его ничего не остановит. Люди играют и до 40 лет. У Павлюченко есть все навыки, чтобы вернуться в футбол», - цитирует Эммануэля издание «Спорт-экспресс».

Павлюченко объявил о завершении карьеры осенью прошлого года. Его последним местом работы было «Знамя» (Ногинск). В начале текущего года стало известно, что Роман может вернуться в большой футбол, подписав контракт с «Уфой».