Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал решение полузащитника Павла Мамаева завершить карьеру.

«Трудно оценивать его карьеру, надо вспомнить. Она разная была: яркая и негативная, скандальная. Если очень коротко – то многогранная карьера была у Мамаева.

У него были предложения из-за рубежа? Я не знаю, может быть, чувствует себя не в лучших кондициях, а, возможно, и травмы беспокоят. Конечно, по ряду каких-то причин ему трудно вернуться на прежний уровень», — сказал Балахнин.

11 февраля 34-летний Павел Мамаев объявил о завершении карьеры. Полузащитник является воспитанником московского «Торпедо». Ранее футболист защищал цвета ЦСКА, «Краснодара», «Ростова» и «Химок».