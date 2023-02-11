Пареха рассказал, как относится к Карпину

Бывший полузащитник московского «Спартака» и «Севильи» Дани Пареха поделился мнением о нынешнем наставнике сборной России и «Ростова» Валерии Карпине.

«Он сейчас тренер сборной, я очень за него рад. В России он однозначно легенда. Хорошо, что сборной руководит человек, который играл на высоком уровне», - приводит слова южноамериканца издание Sport24.

Напомним, что Николас защищал цвета «народной команды» с 2010 по 2014 год. Вместе с «красно-белыми» Пареха стал обладателем серебряных медалей Российской премьер-лиги в сезоне-2011/2012. Полузащитник объявил о завершении профессиональной карьеры в ноябре 2020 года.