Тарханов рассказал, от чего будет зависеть результативность Дзюбы в «Локомотиве»

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов высказался о перспективах нападающего Артёма Дзюбы в столичном «Локомотиве». 34-летний форвард перешел в стан «железнодорожников» до конца сезона-2022/2023.

«Может, забьет много, а может, и ничего. Нужно посмотреть первые игры, посмотреть, в какой он форме. Нападающий должен забивать как можно больше», - передает слова специалиста Vprognoze.ru.

Дзюба пополнил ряды «Локомотива» несколько дней назад. До этого он около двух месяцев находился в статусе свободного агента. В первой половине сезоне Артём выступал за турецкий «Адана Демирспор». Россиянин забил один гол в пяти поединках.