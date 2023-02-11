Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом«Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал переход Дениса Глушакова в «Пари НН».

«Конечно, Денис способен помочь команде. Осталось не так много игр, а Денис находился в хорошей форме. Сейчас все отдохнули и потом готовились. В физическом плане проблем вообще никаких не будет. Для «Нижнего» это очень хорошее приобретение. На остаток сезона здорово просто.

Возможно, его даже потом продлят. В таком возрасте об этом и думаешь. Сыграешь нормально - ещё продлят. То, что «Пари НН» усилится, это сто процентов. Денис за «Химки» хорошо забивал. Он в нормальной форме. В «Химках» он перестал играть по каким-то нефутбольным причинам», - сказал Мостовой.

Контракт 36-летнего Глушакова с «Пари НН» рассчитан до конца сезона.